Lo spazio del teatro, una storia affascinante

Le Pro Loco di Cavaria con Premezzo e Albizzate hanno organizzato una serie di conferenze dedicate alla cultura, un progetto suddiviso in quattro serate per raccontare l’arte.

Dopo la prima serata dedicata alle figure femminili nell’arte, il prossimo appuntamento si terrà venerdì 15 marzo alle ore 18:00, nella Sala Civica di Via Rocchetti di Cavaria con Premezzo. “Spazio a teatro” è il titolo dell’incontro, in cui si racconterà dello sviluppo e della rappresentazione del teatro dal periodo Greco fino al teatro Melodrammatico, passando per il Globe Theatre shakespeariano.

All ’evento parteciperà Francesco Pretosemolo, esperto in Storia dell’arte, professore universitario ed anche scrittore di libri.

La conferenza ha ottenuto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese.

Successivamente le conferenze si sposteranno ad Albizzate, con due appuntamenti: venerdì 22 marzo ci sarà la “Conquista del Sudamerica”, serata dedicata al Barocco nel Nuovo Mondo, e venerdì 29 marzo “L’eros nell’arte”, un viaggio tra sensualità e sessualità dalla preistoria all’arte contemporanea.