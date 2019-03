Ecco il logo per il Sessantesimo della città di Somma, presto nuovo sito e canali social

I tre leoni rampanti, già presenti nello stemma comunale, a fare da sfondo al numero 60. La Giunta sommese ha approvato il logo per il sessantesimo anniversario dell’elevazione di Somma Lombardo a città. Titolo che venne concesso il 16 giugno 1959 con decreto del presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, su proposta del presidente del Consiglio Antonio Segni.

Oggi la città si appresta a festeggiare la ricorrenza con un ricco calendario di eventi realizzati o patrocinati dal Comune. Il logotipo sarà utilizzato su locandine, manifesti, inviti, comunicati, opuscoli, depliant, brochure, pagine web e altro materiale informativo. «Servirà a identificare tutte le manifestazioni nel corso dell’anno – spiega l’assessore alla Cultura Raffaella Norcini – contrassegnando graficamente questo periodo di festa per tutta la città».

Il 2019 si preannuncia ricco di novità sotto il profilo della comunicazione con i cittadini. Prossimamente sarà tenuto a battesimo il nuovo sito internet del Comune, disegnato e progettato per facilitare la ricerca, diffusione e condivisione di informazioni ed eventi utili alla cittadinanza. Poi verrà sviluppata anche una app specifica per smartphone e tablet.

E ancora: alla pagina ufficiale Facebook si sono affiancati due nuovi profili sociali: il profilo twitter (qui) e Instagram (qui). Due ulteriori canali di comunicazione per dare informazioni sulla vita cittadina, raccogliere le istanze della popolazione e promuovere il territorio e le sue bellezze. Sono attivi anche due hashtag: #sommalombardo e #somma60, quest’ultimo appositamente lanciato per la ricorrenza del Sessantesimo.

«Invitiamo tutti i sommesi, e non solo, a seguire i canali social del Comune – l’appello dell’assessore Norcini, che ha anche le deleghe a Partecipazione e Comunicazione – e a scattare e condividere le loro foto di Somma Lombardo con gli hashtag #sommalombardo e #somma60».

Nel mese di aprile, infine, allegato alla rivista civica “Spazio Aperto”, sarà distribuito a tutta la cittadinanza un libretto con tutti gli eventi in programma nel corso dell’anno per festeggiare i 60 anni di Somma città.