Mamme e papà scoprono la dieta dei primi 1000 giorni

Sarà presentato mercoledì 27 marzo alle ore 18 a Palazzo Estense l’opuscolo “Alimentazione 0-3 anni, i primi 1000 giorni”, la nuova guida alla nutrizione della primissima infanzia messo a punto da un team di esperti per offrire ai neo genitori, e agli operatori che si occupano dei piccolissimi, un aiuto concreto per orientarsi nelle scelte alimentari dei primi 3 anni di vita dei bambini: dall’allattamento al seno al delicato passaggio all’alimentazione complementare sino alle prime diete “solide”.

All’incontro parteciperanno gli autori: il direttore del Dipartimento materno infantile dell’Asst Sette Laghi, Massimo Agosti e Maria Antonietta Bianchi, responsabile Nutrizione di Ats Insubria.

A promuovere l’iniziativa volta a promuovere una sana consapevolezza alimentare sin dai primissimi giorni di vita, è l’assessorato ai Servizi educativi guidato da Rossella Dimaggio in collaborazione con Il Comitato Scientifico mense scolastiche e Università dell’Insubria.

L’incontro si svolgerà in via Sacco ed è rivolto a futuri genitori, alle mamme e ai papà con figli piccoli e agli operatori dei nidi.

La partecipazione all’evento è per tutti gratuita, ma è richiesta gentile conferma scrivendo a tecnologo.alimentare@comune.varese.it.