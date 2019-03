Nei boschi 30 grammi di coca e la spada dei samurai

L’hanno trovata col metal detector: una katana di oltre un metro di lunghezza, la spada dei samurai che serviva agli spacciatori per minacciare chi non pagava e tenere l’ordine fra i tossici.

Galleria fotografica Una katana nei boschi dello spaccio 4 di 8

Oltre all’arma bianca trovati anche coltelli, roncole, un tablet e tutto il necessario per lo spaccio nei boschi: un giaciglio in piena regola non lontano dai fondi utilizzati dai boscaioli per fare legna.

E poi, imboscata, è stata trovata anche la droga: 30 grammi di coca in tutto, nei boschi di Brissago Valtravaglia, fra Roggiano e San Michele.

La sortita di oggi arriva all’indomani del rastrellamento avvenuto sempre nei boschi della zona e a un paio di settimane dalla maxi retata che ha portato all’arresto di 14 persone.

In azione oggi i militari della compagnia e del Nor di Luino oltre ai Forestali di Cunardo.