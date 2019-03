Droga, agli spacciatori piacciono le cascate

Teloni di cellophane per proteggersi dal freddo della notte, e nelle prime ore dell’alba. Focolai dove scaldarsi e cucinare qualcosa nell’attesa dei clienti, che da queste parti sembrano aver trovato un punto di riferimento per comprare droghe di ogni genere: non importa se siamo in uno dei luoghi più belli della provincia di Varese, immerso nel verde e che a tutto fa pensare, tranne che la droga.

Eppure nella mattina di oggi, martedì 19 marzo, i carabinieri della compagnia di Luino hanno effettuato un nuovo blitz proprio alle cascate della Froda, il fiume che dal Cuvignone si getta a Nasca e poi da lì, frazione di Castelveccana, nel Lago Maggiore.

Droga e armi oggi non ce n’erano. E nessuna persona è stata controllata: probabilmente era giorno di riposo, dove lo spaccio si è spostato da qualche altra parte. Eppure i segni di una presenza anche recente di pusher c’erano e sono stati distrutti dai militari che hanno rimosso le costruzioni abborracciate e i giacigli.