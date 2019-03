Non solo mimose: un 8 marzo tra incontri, musica e teatro

Il fine settimana si colora di giallo e si anima con tantissime iniziative che offriranno l’occasione per festeggiare la Festa della donna con la musica, con un incontro o con uno spettacolo teatrale (ma anche con un po’ di shopping o con qualche momento dedicato al benessere e alla bellezza).

Ecco alcune delle tante iniziative organizzate in tutta la provincia:

ARSAGO SEPRIO – Domenica 10 marzo una panchina rossa e uno spettacolo per un omaggio a tutte le donne e per dire no alla violenza di genere > Leggi

BARASSO – Giovedì 7 marzo appuntamento alla biblioteca comunale con le letture di Raffaella Realini e le più belle canzoni di Fabrizio De Andrè interpretate da Vinicio Bernardi > Il concerto

BIANDRONNO -Venerdì 8 marzo alle 20.30 al teatro G.Niemen è in programma una commedia di Dario Fo dal titolo «Una coppia aperta, quasi spalancata» – Lo spettacolo

BREBBIA – Venerdì 8 marzo, l’auditorium della scuola media di Brebbia ospita lo spettacolo teatrale “Le donne della pesca e del lago” di e con Betty Colombo – Lo spettacolo

BUGUGGIATE – Venerdì 8 marzo al Bar Giardino una dolce iniziativa per focalizzare l’attenzione sul rischio ludopatia al femminile > Leggi

CARDANO AL CAMPO – Venerdì 8 marzo, alle 21 in Sala Consiliare “Gran Galà Lirico” dedicato alle donne con un omaggio a Giuseppina Strepponi > Il concerto

COCQUIO TREVISAGO – Venerdì 8 marzo alle 20,30 al teatro SOMS di Via Malgarini a Caldana, va in scena“Fasi di Luna”, uno spettacolo di teatro-danza presentato dalla compagnia teatrale Il Volto di Velluto, che unisce il linguaggio della recitazione a quello della musica e della danza – Lo spettacolo

GALLARATE – La Casa delle Donne “Anna Andriulo” in occasione della Giornata internazionale della donna, propone venerdì 8 marzo, la pièce teatrale “Hermana, yo sì te creo (Sorella, io sì che ti credo)” – Leggi

LAVENO MOMBELLO – Venerdì 8 marzo alla Biblioteca di Villa Frua “Le donne leggono, scrivono, raccontano, creano, accolgono”: dalle 14 tanti eventi dedicate alla figura femminile. Alla conclusione buffet vegetariano > L’iniziativa

SESTO CALENDE – Per tutto il fine settimana spettacoli, fiori e tanti eventi organizzati da commercianti ed esercenti della cittadina – Il programma

VEDANO OLONA – Venerdì 8 marzo alle 21 in sala consiliare l’intenso monologo scritto ed interpretato da Jane Bowie. Ingresso liberoe un dolce finale con tiane e biscottini > Leggi

VERGIATE – Domenica 10 marzo alle 15, in piazza Baj, è previsto il flashmob organizzato dalle donne vergiatesi – Leggi