“I monologhi della vagina” in scena al Sociale

Dopo il grande successo della performance in “Ferite a morte”, con Liliana Maffei e Simona Bramanti, la Piccola Compagnia Instabile torna protagonista sul palcoscenico in occasione della festa della donna, in programma come da tradizione l’8 marzo.

L’appuntamento, per quello che si presenta come un divertente bis teatrale dedicato al mondo femminile, è al Sociale di Luino per le ore 21 di venerdì. In scena il capolavoro della drammaturga newyorkese Eve Ensler “I monologhi della vagina“, presentato a Broadway per la prima volta nel 1996, vincitore di un Obie Award e successivamente diventato anche un libro cult.

L’opera si presenta al pubblico come un crogiolo di testimonianze di donne che si sono raccontate all’autrice con spiazzante onestà e feroce disincanto. Le attrici, Liliana e Simona,parlano in modo schietto e diretto al pubblico, citando parti del libro che affronta diversi temi, tutti al femminile. La vagina è il simbolo di questa femminilità che negli aneddoti che si susseguono viene edulcorata, elogiata, resa sterile, maltrattata. Il pubblico viene coinvolto in momenti di sfrenata ilarità e timida commozione.

I presupposti sono dunque quelli di una serata piacevole e coinvolgente, sia per le donne che per le coppie che decideranno di passare questa ricorrenza insieme, senza sentirsi fuori luogo. Il costo del biglietto, brindisi compreso, è di 15 euro. Per ulteriori informazioni contattare il numero 330.295858 oppure 0332.511.779