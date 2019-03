Nuovi giochi per l’asilo nido

L’Asilo nido di Buguggiate “sfoggia” un nuovo parchetto giochi. Dopo l’alluvione di qualche mese fa che aveva causato qualche problema alla struttura, il Comune ha provveduto a rifare il fondo della zona in cui sono collocati i giochi e a creare un canale di scolo delle acque piovane affinché, in caso di grosse precipitazioni, la situazione non si ripeta.

«Ne abbiamo approfittato per riammodernare i giochi di plastica all’esterno – spiega il sindaco Cristina Galimberti – Così ora l’area giochi è bella ed accogliente ed inserita in un contesto davvero piacevole. Quest’estate provvederemo invece a cambiare i serramenti della scuola materna che si trova al piano superiore. Recentemente abbiamo provveduto a sistemare l’illuminazione che era obsoleta; quando l’asilo sarà chiuso sostituiremo i serramenti.

Possiamo già dire che in tale occasione il servizio estivo sarà comunque garantito: la cooperativa che gestisce il nido si è detta disponibile ad allargare la partecipazione ai bimbi che frequentano la scuola materna. I genitori degli alunni della materna potranno quindi iscrivere i bambini anche nel periodo di luglio».