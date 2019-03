Oggetto luminoso a sud di Malpensa, stop per un’ora agli arrivi

I radar di Malpensa hanno rilevato questa sera, domenica, un oggetto luminoso in volo a circa 6 chilometri a sud della torre di controllo, nella direzione dello scalo destinata agli arrivi.

Attorno alle 19 sono scattate le procedure di controllo, il capo scalo ha avvisto Enac e Polaria e alcuni voli in arrivo per precauzione sono stati dirottati nei vicini aeroporti di Orio e Linate.

Altri voli sono risultavano “in avvicinamento” a partire dalle 19; l’allarme è rientrato prima delle 20: l’aeroporto è tornato alla piena operatività alle 19.38.



Lo scalo non è mai stato chiuso, ma solo con operatività limitata per i velivoli in arrivo.

Nell’arco di circa 30 minuti i voli dirottati sono stati in tutto 7, di cui due a Linate, 3 a Bergamo e 2 a Torino.

Sono tuttora in corso le indagini affidate alla Polizia per capire di cosa si sia trattato: è probabile più un piccolo drone azionato da terra che un elicottero, in quest’ultimo caso il velivolo è dotato di radio per le comunicazioni con la torre di controllo.