Osservare e disegnare con “Colori antichi”

Fogli, pastelli e voglia di tuffarsi nell’arte. Ecco gli ingredienti per il pomeriggio da artisti “Colori antichi” in programma domenica 31 marzo, alle ore 15 al Monastero di Torba che aderisce all’iniziativa regionale Disegniamo l’arte promossa da Abbonamento musei Lombardia.

Bambini e genitori saranno guidati tra le sale per osservare le tracce pittoriche conservate tra le mura del monastero di Torba e scoprire il significato dei colori per poi dipingere, insieme o in autonomia, viaggiando nel tempo sino a 1400 anni fa.

Il costo dell’ingresso comprensivo dell’attività è di 8,5€ a bambino (ridotto a 5 euro per possessori Abbonamento Musei, iscritti FAI e residenti Gornate Olona). Per gli adulti accompagnatori il costo dell’ingresso è 7 euro (gratuito per possessori Abbonamento Musei, iscritti FAI e residenti Gornate Olona).

Il Monastero di Torba è via Stazione a Gornate Olona.

Per info e prenotazioni faitorba@fondoambiente.it – 0331 820301 – 328 8377206.