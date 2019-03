Piccoli atleti in campo per “M’illumino di meno”

Venerdì 1 marzo in occasione dell’edizione 2019 di “M’illumino di meno”, al campo sportivo di via Roma a Tradate si svolge una serata particolare dedicata all’economia circolare e agli stili di vita sostenibili.

“Di piede in piede, di mano in mano spegni le luci e accendi il pensiero” è il titolo dell’iniziativa, che coinvolgerà piccoli atleti e genitori per riflettere insieme su tutto ciò che fa stare bene senza consumare il pianeta.

L’appuntamento è per le 18 quando avrà inizio una partita di calcio con i piccoli sportivi. Nell’intervallo, alle 18.45 un breve incontro sull’economia circolare, e alle 19 la partita continuerà con un’illuminazione ridotta.

L’iniziativa è organizzata da Legambiente Tradate, Asd Super Jolly e Comune di Tradate.