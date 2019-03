Piccoli supporter crescono con “lezioni di tifo”

Ieri 4 marzo presso la scuola Maria Ausiliatrice di Varese si è svolta una vera e propria lezione di tifo sportivo tenuta dall’Associazione per la Promozione Sociale “Scuola Di Tifo” (SDT) che dalla stagione 2013-14 promuove in giro per l'Italia, presso scuole e società e federazioni sportive, il tifo nella sua più alta e nobile espressione.

Due ore con il capitano della Openjobmetis Pallacanestro Varese Giancarlo Ferrero e alcuni educatori della SDT per spiegare ai ragazzi di 4a e 5a elementare e di 1a e 2a media cosa significa tifare per la propria squadra al di là del risultato, solo con lo spirito di supportarla in ogni momento anche in quelli più difficili, e mai tifare contro la squadra avversaria.

A questa prima lezione seguirà un secondo momento formativo domenica 17 marzo quando i ragazzi saranno invitati a partecipare con le loro famiglie, alla partita Openjobmetis Pallacanestro Varese – Vanoli Cremona tifando in modo sportivo come hanno imparato ieri a scuola Buon basket a tutti!