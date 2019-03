Prevenzione e musica per “suonarle” al cancro al seno

E’ stata presentata questa mattina all’Antica rimessa del tram di Lavena Ponte Tresa “Suoniamole al cancro”, un’iniziativa di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione del tumore alla mammella.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Caos di Varese, che da anni lotta al fianco delle donne per contrastare questa patologia, con il Comune di Lavena Ponte Tresa e l’Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate, accenderà i riflettori su una malattia sicuramente temibile, ma che può essere prevenuta con la giusta attenzione, e curata efficacemente, soprattutto se affrontata in modo precoce.

Per questo il Comune, grazie alla collaborazione con Caos e con il Centro di senologia dell’Ospedale di Gallarate, regalerà alle rappresentanti delle associazioni locali, un’ecografia al seno gratuita presso l’ambulatorio comunale. La radiologa senologa di riferimento è la dottoressa Rosalba Antronaco, coadiuvata dalla dottoressa Sara Festari, dalla OSS Maristella Serra e dall’infermiera Loredana Breda, supportate per l’accoglienza dalle volontarie dell’Associazione.

L’iniziativa culminerà in una serata musicale presentata dalla giornalista della Televisione della Svizzera italiana Simona Bernasconi, in programma domani sera, sabato 23 marzo, alle 21 al Salone polivalente di via Colombo 42. Si esibirà il coro John Paul II Choir , diretto dal M° Samuele Cane, gruppo nato da appassionati di musica che spaziano dal pop al rock, dallo spiritual al classico.

L’incasso della serata (5 euro il biglietto d’ingresso) andrà a sostenere i progetti dell’Associazione Caos, parte integrante dei centri di senologia degli ospedali della provincia di Varese.

Entusiasta la presidente di Caos Adele Patrini che ha trovato il pieno appoggio del sindaco Massimo Mastromarino e della vicesindaco Donata Mina che credono molto nel valore della ricerca, della prevenzione e del gioco di squadra su temi così importanti.

Come spiega la dottoressa Rosalba Antronaco: «Diagnosticare un tumore nella fase preclinica, permette un approccio chirurgico e medico molto meno invasivo e contribuisce in modo significativo al processo di guarigione. Il mio consiglio è che le donne si rivolgano sin da giovani ad un centro di senologia che le prenda in carico e organizzi con loro un percorso di prevenzione personalizzato, anche sulla base di un eventuale rischio eredo familiare, integrando consigli sulla sana alimentazione e stile di vita per incidere anche sulla prevenzione primaria. Ed è sottinteso che le donne devono aderire alle campagne di screening promosse dalla servizio sanitario».

Sabato sera saranno presenti anche il presidente della III Commissione Sanità e politiche sociali della Regione Lombardia Emanuele Monti; la vice presidente del Consiglio regionale della Lombardia Francesca Brianza; lo scrittore Mario Sparacia, membro dell’Associazione italiana coach professionisti; Reto Ceschi, conduttore npotissimo dell’informazione svizzera; l’attrice Sarah Maestri e l’attore Yor Milano e infine la direttrice del Teatro popolare della Svizzera italiana Liby Bettosini.