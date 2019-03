Rinnovato il parcheggio di via Pola

Prosegue anche su via Pola, il progetto di miglioramento dei parcheggi cittadini portato avanti da Saronno Servizi S.p.A., che risponde agli obiettivi di intervenire sulle aree di sosta della città al fine di migliorare la sicurezza e il servizio reso a residenti e pendolari. Dopo gli interventi effettuati in differenti aree strategiche della città, come per esempio nel parcheggio di Piazza Saragat adiacente all’Ospedale, Saronno Servizi S.p.A. ha sviluppato un progetto di rilievo anche nell’area cruciale di via Pola: tutte le vecchie luci al neon sono state infatti sostituite da un impianto moderno con luci al LED dotate di sensori con temporizzatori del movimento. Una tecnologia che ha consentito di potenziare l’illuminazione fornita con un impianto disposto su ben tre file di pannelli e permettere un notevole risparmio energetico attraverso il sistema di accensione automatica delle luci in presenza di passaggio di un pedone.

Questo intervento ha migliorato anche l’efficacia del sistema di video-sorveglianza interno, rendendo maggiormente riconoscibili gli utenti e le targhe delle vetture in sosta per i controlli sulla sicurezza cittadina, furti e anti-scippo effettuati dai Vigili Urbani e Polizia Locale. Ricordiamo inoltre gli interventi realizzati sul parcheggio di via Pola, in gestione di Saronno Servizi S.p.A. dal 2006, hanno consentito la copertura del transito pedonale con un sistema di tettoie, che consente di uscire dal parcheggio direttamente sotto il porticato della Piazza adiacente senza bagnarsi in caso di pioggia o intemperie. Un progetto realizzato anche in ottica di favorire le attività commerciali del centro storico di Saronno, se pensiamo che il parcheggio è infatti situato all’interno del Distretto Urbano del Commercio, dove ci sono il maggior numero di negozi e attività, e presenta pertanto un indice di rotazione molto elevato: dislocato su due livellI – piano terra e area sotterranea – complessivamente ospita 100 posti auto.

«In una fase di forte cambiamento delle nostre città è importante adottare nuove infrastrutture e soluzioni che siano al passo con i tempi. Puntiamo a migliorare il servizio pubblico della nostra città, in modo che sia più efficiente e conveniente, e fornire strumenti adeguati a garantire migliore qualità della vita e maggior sicurezza ai cittadini» ha commentato Alberto Canciani, Presidente Saronno Servizi S.p.A. -.

«Il progetto di via Pola segue una serie di interventi svolti su tutto il sistema di parcheggi cittadini – ha commentato Giordano Romano, Direttore Generale della Società . Ricordiamo che Saronno è già dotata di sistemi di App Mobile di Urban Intelligence come “EASY PARK”, che consente ai cittadini di gestire e pagare la propria sosta tramite cellulare e “TELEPASS PYNG”, applicazione che integra il pagamento del pedaggio direttamente sul conto Telepass dell’utente. Gli interventi che stiamo realizzando in ambito Parcheggi e Mobilità vanno letti nell’ottica di fare di Saronno una città sempre più tecnologica, dove tematiche come il risparmio energetico e la sicurezza non possono essere ignorate».