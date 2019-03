Riparte dal Facchinetti la sfida mondiale della Robocup

Si sono svolte all’Istituto Facchinetti di Castellanza le selezioni della Robocap junior.

Nella sede di via Azimonti sino sono dati battaglia gli studenti di 22 squadre rappresentanti di scuole della Valle D’Aosta, del Piemonte e della Lombardia. In palio c’era l’accesso alle finali nazionali in programma ad Arezzo dal 10 al 13 aprile da cui usciranno le concorrenti delle successive tappe europea e poi mondiale quest’anno in calendario dal 2 all’8 luglio a Sidney.

Il Facchinetti vanta una lunga tradizione grazie ai risultati raggiunti con il laboratorio Aurat da cui, nel 2016, sono usciti i campioni mondiali.

Ieri, fino alle 17, i 100 studenti in gara, tra cui ben tre formazioni dello stesso istituto tecnico, si sono dati battaglia per guadagnare uno degli 14 posti in palio : 11 per le superiori e 3 per le medie.