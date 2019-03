Il ruggito dei motori per Alberto davanti alla “scalinata del paradiso”

Non c’erano vestiti scuri da cerimonia, all’ultimo saluto ad Alberto Paladino. Ma tante “famiglie” diverse, ognuna con la sua divisa. I giubbotti di pelle e i caschi dei biker; le magliette nere dei Ticket, il suo gruppo; le mimetiche dei cacciatori. E ancora tantissimi amici, assiepati intorno al microscopico sagrato della chiesa di Orago. Tutti venuti a salutare una persona importante per loro, per tanti.

«Non basterebbe una vita intera a raccontare quello che sei stato» ha detto nel saluto finale il figlio Alessio, salito sull’altare insieme alla sorella Fabiana. A ricordare il papà, ma anche il musicista che condivideva la musica persino a tavola, con la sua «numerosa famiglia, che ormai arriva fino in Honduras, in Scozia, in Guatemala», lui che veniva da una famiglia d’origine numerosa come una squadra di calcio.

E ancora il biker, che sabato sera festeggiava – in musica – il gruppo dei Jaguar, il “chapter” che si è presentato in forze a Orago, per salutare con il ruggito dei motori, dopo le note di Wish you were here in una registrazione live, l’ultimo viaggio di Alberto. Una delle sue canzoni più amate, insieme a Starway to heaven: «Nessuno immaginava che ti saresti eri così immedesimato così tanto da percorrere questa “scalinata al cielo” che cantavi»