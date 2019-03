Malore sul palco, addio ad Alberto Paladino

Un malore improvviso ha portato via Alberto Paladino, batteria e voce del gruppo rock Ticket, morto dopo essersi sentito male nel corso di un concerto.

È accaduto nella serata di sabato in un locale di Moriggia di Gallarate, dove i Ticket stavano suonando in una serata per il gruppo di biker Jaguar Mc Europa. Poco prima delle 23 Alberto si é accasciato sul suo strumento mentre suonava.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo, né il pronto intervento dell’ambulanza arrivata in codice rosso. È morto dopo l’arrivo in ospedale.

Alberto Paladino aveva 60 anni. I funerali saranno martedì alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Orago.