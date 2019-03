Sabato appuntamento con Ul Bigatt e La Mora: è il carnevale cardanese

Il Carnevale Cardanese fa dieci. Sabato pomeriggio, 9 marzo, la decima edizione del Carnevale Cardanese organizzato dalla Pro Loco e dalla Città di Cardano al Campo, in collaborazione con Associazione Comitato Genitori, Asilo Nido Bossi, Scuola dell’infanzia Porraneo, Coop musicale La Filarmonica, Centro Anziani e Protezione Civile, e con la partecipazione di Balance Academy.

Il tema della sfilata sarà quello scelto dalla FOM – Federazione oratori milanesi – per l’edizione 2019 del Carnevale Ambrosiano: Invenzioni Leonardite, in riferimento ai 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci (qui ad esempio quello di Cassano Magnago).

«Il Carnevale Cardanese è uno dei quattro appuntamenti fissi che caratterizzano l’attività annuale della Pro Loco di Cardano al Campo, insieme alla Giöbia, all’Autunno Cardanese e al Mercatino di Natale» sottolinea la presidente della Pro Loco Milena Melato. «Un impegno che portiamo avanti nella convinzione di poter animare la nostra città in un giorno di festa e spensieratezza per grandi e piccini e di rendere sempre più bella e attrattiva Cardano al Campo».

A guidare il corteo per le vie della città ci saranno, come ormai da tradizione, le due maschere ufficiali di Cardano al Campo, “Ul Bigatt” e “La Mora“: «Create proprio dalla Pro Loco – sottolinea Milena Melato – per richiamare alla storia e alla tradizione della città, che la nostra associazione si pone l’obiettivo non solo di conservare e celebrare ma soprattutto di darne continuità per trasmetterle alle giovani generazioni. Speriamo che i Cardanesi rispondano anche quest’anno con lo stesso entusiasmo, goliardia e partecipazione delle precedenti edizioni del Carnevale. L’aggregazione sociale e l’unità della comunità attorno ai suoi simboli e alle sue occasioni d’incontro è una delle missioni che da sempre la Pro Loco ha l’ambizione di perseguire».

Il programma della giornata di sabato 9 marzo prevede il ritrovo in via Carreggia, al parcheggio del campo sportivo, alle 14, in vista dell’inizio della sfilata dei carri, in programma dalle 14.30. Il serpentone colorato dei carri e delle maschere attraverserà il centro di Cardano per arrivare in piazza Ghiringhelli (piazzale del mercato), dove attorno alle 16 si terrà la premiazione maschere più caratteristiche, prima di lasciare spazio all’intrattenimento, con la merenda e i giochi per i bambini, fino alla chiusura della manifestazione alle 18.30.