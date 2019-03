Secondo incontro sul Pgt, si parla di Buon Gesù e Saronnese

Si intitola “La Saronnese e il quartiere Buon Gesù” ed è il secondo dei tre incontri organizzati dal Comune di Castellanza nell’ambito del procedimento di variante del Piano di Governo del Territorio. L’incontro, aperto al pubblico, si terrà lunedì 25 marzo alle ore 17 presso la Sala Colonne del Municipio di Castellanza.

L’incontro di lunedì segue l’appuntamento di giovedì 21 marzo “La Valle Olona” e precede quello di giovedì 28 Marzo alle ore 18 con tema “Il Polo Chimico e la ferrovia”. Tutti gli incontri si terranno presso la Sala Colonne del Municipio di Castellanza.

Il Comune di Castellanza lo scorso anno ha avviato il procedimento per la variante al documento di Piano al vigente PGT, invitando chiunque fosse interessato a presentare proposte e/o osservazioni per la modifiche delle regole che la città di è data per ordinare il proprio sviluppo.

Nell’ambito di questo procedimento, l’Amministrazione Comunale ha deciso di organizzare tre incontri aperti al pubblico per approfondire le tematiche di maggiore interesse per la collettività: la Valle Olona, la Saronnese, il Buon Gesù, il Polo Chimico, la ferrovia ovvero tutti quei temi cardine attorno cui ruota da sempre ogni ipotesi di sviluppo di Castellanza.

La cittadinanza è invitata a partecipare.