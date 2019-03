Il nuovo statuto, gestione rifiuti (e un dono) in Consiglio

Si riunisce questa sera, lunedì 25 marzo, alle 21.30 nell’aula di Villa Aliverti, il Consiglio comunale di Vedano Olona.

Tre i punti in discussione.

Si apre la seduta con l’approvazione del nuovo Statuto comunale, e si prosegue con il progetto per l’adozione della tariffa corrispettiva puntuale per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, una nuova modalità, già adottata da alcuni Comuni, per determinare la tariffa del servizio in base a quanto “produce” effettivamente ciascun utente . Il Consiglio dovrà approvare il mandato agli uffici comunali per in vista dell’affidamento del servizio di igiene ambientale.

Infine il Consiglio dovrà accettare la donazione di alcuni terreni in località Lazzaretto a favore del Comune.