Stie: “Lavoriamo perchè episodi come questo non accadano più”

Con una nota la Stie, società che gestisce il trasporto pubblico a Busto Arsizio, ritorna sui fatti di ieri (martedì) quando due giovani che non volevano pagare il biglietto dell’autobus hanno pensato bene di sfondare il vetro del mezzo con un sasso, in risposta alla richiesta del controllore di pagare il biglietto.

La società ringrazia il proprio dipendente che ha saputo mantenere il controllo della situazione e il sangue freddo per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, le forze dell’ordine che sono intervenute in maniera tempestiva e che sono impegnate nell’individuazione dei responsabili e il sindaco di Busto Arsizio per aver pubblicamente stigmatizzato l’accaduto (tramite un post su facebook).

Stie, infine, chiede di poter analizzare congiuntamente all’amministrazione comunale, le iniziative da intraprendere per aumentare la sicurezza dei passeggeri e del personale della società per scongiurare il ripeteresi di questi episodi o di atti di emulazione