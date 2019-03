“Storie divertenti che finiscono male” per bambini coraggiosi

Perché i bambini hanno bisogno di storie che finiscono male? Lo racconta ai genitori, ai nonni, ai maestri e a chiunque voglia ascoltare Donatella Bisutti, poetessa e giornalista milanese in visita a Varese per presentare il suo libro “Storie che finiscono male”: una raccolta di spassose filastrocche scritte per allenare l’intelligenza e l’ironia dei bambini. Divertendosi, tra una risata e l’altra, avventure e disavventure si rincorrono, ma il monito è chiaro: state davvero attenti a non farvi del male!

L’autrice sarà ospite della Biblioteca “Bruna Brambilla” dell’Istituto comprensivo Varerse 4 Anna Frank (via Carnia 155 a Varese) giovedì 4 aprile alle ore 17,45 per presentare le avventure del leprotto goloso, della civetta Maria Antonietta, dell’aragosta innamorata e degli altri personaggi del libro che, con le loro avventure fatte di comicità e tragedia, affrontano temi di grande attualità, mettendo in guardia rispetto ai pericoli insidiosi per i bambini e i ragazzi di oggi.

“Essere bambini non è mai stato facile, spesso oppressi da troppo amore o feriti da poco amore, ma oggi è decisamente più difficile – spiega l’autrice – senza più paletti né divieti ma con l’angoscia di una libertà senza indicazioni e in balia delle contraddizioni degli adulti, che propongono da un lato una realtà disneyana e dall’altra un mondo degli orrori”.

“Con questo libro ho cercato di dare un minimo contributo affinché i bambini di oggi non siano paurosi – aggiunge – ma riflessivi e responsabili di se stessi con il migliore dei viatici e la migliore delle medicine: il riso”.

Per maggiori informazioni: biblioannafrank@gmail.com.