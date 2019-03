Studenti in assemblea per parlare “dell’orgoglio italiano”

Un’assemblea studentesca dedicata all’orgoglio italiano.

È quella organizzata dagli studenti dell’Isis Newton di Varese che lunedì 25 marzo, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, si ritroveranno al teatro di Piazza Repubblica per partecipare all’assemblea di istituto dal titolo “L’Italia eccellente: orgoglio, prospettive e futuro per gli studenti”.

A centro del dibattito che coinvolgerà gli alunni dei corsi diurni ci sarà il Made in Italy.

La parola “Italia” sarà analizzata lettera per lettera: I come impero, T come territorio, A come arte, L come leggenda, I come ingegno, A come azzurro.

Interverranno numerosi ed illustri ospiti (imprenditori, sportivi, autorità e politici) che risponderanno alle domande e alle curiosità degli allievi dell’istituto.