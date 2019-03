Un anno di Passaparola: “Trovato lavoro a 97 persone”

Dal 19 marzo 2018 è già passato un anno e i risultati e le soddisfazioni non sono mancate per l’associazione di promozione sociale Passaparola. A un anno da fondazione i risultati raggiunti sono notevoli per l’associazione che ogni giovedì mattina presso i locali della Comunità Giovanile, vicolo Carpi 5 riceve in media una ventina di persona vittime delle cosiddette “nuove povertà”.

In un anno grazie all’intervento dei volontari e delle realtà imprenditoriali che, gratuitamente, si sono rivolte all’associazione sono stati effettuati 267 colloqui di lavoro che hanno portato a 97 assunzioni in più di 70 aziende del territorio. È anche raddoppiato il numero dei volontari di Passaparola, che da 40 sono passati a 86.

Soddisfatto il presidente Devis Martinello che ci tiene a ringraziare anche le altre realtà con cui il Passaparola è entrato in contatto: «Siamo nati con tante idee e progetti che all’inizio sembravano irrealizzabili ma grazie alla collaborazione a alla sinergia che si è venuta a creare con numerose organizzazioni e associazioni del territorio (Protezione Civile, Caritas, mensa del Padre Nostro, associazione Marco Riva, Exodus, Cav e tante altre) e così siamo riusciti a creare una rete di solidarietà efficiente ed efficace».

Aggiunge Luca Folegani che «Questa realtà è motivo di orgoglio non solo per la città, che ha ricevuto un enorme contributo dall’associazione ponendosi come sussidiaria all’amministrazione, ma anche per Comunità Giovanile che è onorata ad ospitare una così lodevole attività nella propria sede».