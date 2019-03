Il Museo Baroffio offre numerosi spunti per appassionare i piccoli visitatori all’arte. E in occasione di “Disegniamo l’arte” invita i bambini a visitare la collezione domenica 31 marzo, alle ore 15.30 per poi realizzare un “Autoritratto tra presente e passato”.

Come dei veri pittori i bambini potranno cimentarsi nella realizzazione di un autoritratto, scegliendo però l’abbigliamento del personaggio più curioso raffigurato nei quadri esposti. Sarà l’occasione per trovare una divertente combinazione tra antico e moderno.

Costo attività e ingresso 8 euro (ridotto 5 euro per i possessori di Abbonamento musei), ingresso adulti 3€ (gratuito per i possessori di Abbonamento musei).

Per info e prenotazioni: 3664774873 oppure info@museobaroffio.