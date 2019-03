Uyba, spareggio con Casalmaggiore per entrare tra le prime cinque

Mettere per un momento da parte la finale di CEV per concentrarsi sul campionato, prima di tornare a pensare all’Europa. Domani (sabato 23 marzo) alle ore 20,30 sul taraflex del PalaYamamay si giocherà la penultima partita della regular season tra le padrone di casa della UYBA e la Èpiù Pomì Casalmaggiore dell’albizzatese Caterina Bosetti e delle ex Spirito, Arrighetti e Marcon (apertura casse e cancelli alle ore 19).

La sfida sarà importantissima per la classifica di Serie A1 che vede le biancorosse quinte a 42 punti (la vittoria potrebbe riportarle quarte insieme a Monza che ha il turno di riposo) e le casalasche, seste a due sole lunghezze dalla Unet e quindi alla ricerca del sorpasso in extremis, in vista dei playoff.

Gennari e compagne hanno il morale alle stelle dopo la vittoria nella finale di andata di CEV Cup in Romania ma devono stare attente a non abbassare la concentrazione dall’impegno di campionato, per evitare di scivolare al sesto posto. Sarebbe un peccato dopo un cammino stagionale che è stato costantemente nei primi cinque posti del torneo tricolore. La sesta piazza, inoltre, manderebbe Busto nei quarti di finale “in bocca” a una delle tre favorite per lo scudetto (probabilmente Scandicci). Mencarelli non ha problemi di formazione e ancora una volta l’unico dubbio sarà chi schierare in campo tra Berti e Samadan, con la possibilità in ogni caso di far ruotare le due giocatrici durante il match, in coppia con la 22enne Sara Bonifacio, una delle grandi protagoniste della stagione biancorossa.

Dal’altra parte della rete, rispetto al match di andata, coach Gaspari ha perso l’opposta Rahimova ma ha trovato in corsa l’apporto della forte regista polacca Skorupa. La nuova palleggiatrice potrebbe partire titolare al posto di Pincerato, in diagonale una tra Gray e Cuttino; al centro l’ex Arrighetti in coppia con Kakolewska, in banda Caterina Bosetti e la cubana Carcaces. Nel ruolo di libero un’altra ex bustocca come Ilaria Spirito impegnata in un confronto a distanza con la “farfalla tigre” Giulia Leonardi. Quest’ultima sottolinea l’importanza di accantonare il pensiero dalla finalissima di CEV in progamma martedì 26 a Busto: «Pensiamo prima alla Pomì che è cambiata un po’ rispetto ai precedenti stagionali e per questo sarà ancora più pericolosa, anche perché non avremo molto tempo per preparare la partita. Noi dovremo essere brave a staccare temporaneamente la testa dalla finale di CEV e aggredire dal primo minuto le nostre avversarie». Insomma, bisognerà provare a ripetere quanto fatto in Romania, con le cremonesi che però sembrano più attrezzate rispetto all’Alba Blaj.

Unet E-Work Busto Arsizio – Èpiù Pomì Casalmaggiore Busto Arsizio: 1 Piani, 3 Peruzzo, 4 Herbots, 5 Grobelna, 6 Gennari, 7 Cumino, 8 Orro, 9 Leonardi (L), 13 Bonifacio, 14 Meijners, 15 Berti, 17 Samadan, 18 Botezat. All. Mencarelli.

Casalmaggiore: 3 Skorupa, 4 Mio Bertolo, 5 Spirito (L), 6 Lussana, 7 Marcon, 8 Gray, 9 Bosetti C., 10 Radenkovic, 13 Arrighetti, 14 Carcaces, 15 Kakolewska, 16 Pincerato, 20 Cuttino. All. Gaspari.

Arbitri: Piana e Bassan.

Programma (12a e penultima giornata): Bergamo – Scandicci, Brescia – Conegliano, Novara – Cuneo, Filottrano – Firenze, Busto A. – Casalmaggiore, Club Italia – Chieri. Riposa: Monza

Classifica: Imoco Conegliano 57; Igor Novara 50; Savino Del Bene Scandicci 47; Saugella Monza 45; Unet E-Work BUSTO A. 42; E’piu’ Pomi’ Casalmaggiore 40; Il Bisonte Firenze 36; Bosca San Bernardo Cuneo 33; Banca Valsabbina Brescia, Zanetti Bergamo 28; Lardini Filottrano 14; Reale Mutua Fenera Chieri 9; Club Italia Crai 3.

Note. In verde: già ai playoff. In rosso: già retrocesse.