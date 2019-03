Via ai playoff di Fiba Europe Cup: da qui in poi Varese non può sbagliare

Da qui in avanti, la Openjobmetis non può sbagliare, se davvero vuol puntare in alto nella Fiba Europe Cup. Il che non significa che Varese dovrà sempre vincere, ma che – anche in caso di sconfitta – bisognerà comunque guardare al doppio confronto e non lasciarsi mai staccare nel punteggio. Una caratteristica che è nel DNA della squadra di Caja ma che ora diventa ancora più importante.

Mercoledì 6 marzo (20,30) a Prishtina, Kosovo, scattano per i biancorossi i playoff della manifestazione internazionale ma a differenza di quanto avvenne tre anni fa (allora si giocava al meglio delle tre partite: Varese batté i turchi del Gaziantep e i belgi di Anversa) le serie saranno con la formula dell’andata e ritorno: sarà la differenza punti sugli 80′ a promuovere le vincenti dei duelli. La Openjobmetis, abbiamo detto, parte dal campo della Z-Mobile e lo fa con i crismi della favorita: la squadra di Caja ha superato con buona agilità i due gironi mentre il club kosovaro è stato ripescato come una delle migliori terze della fase precedente. E in caso di problemi all’andata avrà a disposizione il match casalingo di mercoledì 13 per ribaltare il punteggio. Ma, appunto, bisognerà provare a chiudere fin dalla prima partita il discorso qualificazione, se possibile.

I balcanici sono allenati da una vecchia conoscenza del campionato italiano, il croato Damir Mulaomerovic, playmaker della Fortitudo Bologna esattamente vent’anni fa, nel magico 1999 del basket varesino. Il tecnico non sarà l’unico componente del Prishtina già visto nel nostro paese: il nazionale polacco Dardan Berisha tiratore con una esperienza a Caserta. Uno degli uomini sui quali la difesa di Caja dovrà montare una guardia attenta come spiega alla vigilia l’assistente allenatore, Matteo Jemoli: «Prima di tutto i nostri avversari amano correre in campo aperto e quindi dovremo fare attenzione a evitare canestri rapidi e contropiedi – spiega il tecnico di Gemonio – Di solito, se questa prima opzione non funziona, Prishtina sceglie principalmente due strade: o dare palla in post basso ai lunghi oppure ribaltarla sull’arco per il tiro da 3 punti. E qui Berisha è sicuramente un uomo da marcare con attenzione».

La festa di Prishtina per la qualificazione (foto Fiba)

In vista dei playoff di Fiba poi, i campioni kosovari (imbattuti quest’anno nel campionato locale) hanno aggiunto due giocatori: il play mancino Malcom Armstead, 29enne con solida carriera europea di medio livello (campione di Slovenia 2014 con Novo Mesto, insieme a Sani Becirovic), e l’ala forte Rodney Bullock che la Openjobmetis ha già incontrato quest’anno con la maglia dell’Alba Fehervar (7 punti sia nel primo sia nel secondo match contro i biancorossi). Attenzione anche al sesto uomo, il caldo pubblico locale, decisivo nello spingere i biancoblu nell’ultimo match della fase a gironi vinto contro i ben più quotati turchi del Pinar Karsiyaka, determinante poi per il ripescaggio. E a proposito di fattore campo, anche la Pallacanestro Varese ha iniziato a muoversi e ha già aperto le prevendite per la gara di ritorno (13 marzo, ore 20,30) o al negozio del palazzetto – tra giovedì 7 e sabato 9 dalle 15,30 alle 19,30 – oppure online. Gli abbonati Fiba hanno la prelazione sui propri posti mentre anche in questa fase non sarà aperto il settore galleria. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della società CLICCANDO QUI.

DIRETTAVN

La partita di Prishtina sarà raccontata in diretta da VareseNews attraverso il consueto liveblog già attivo dal martedì con notizie, curiosità, statistiche e con il sondaggio-pronostico sull’andamento del match. Per intervenire è possibile scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn e #eurovarese su Twitter e Instagram. Per accedere al live, CLICCATE QUI.