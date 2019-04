Abbracci gratuiti e sorrisi alla festa della solidarietà

, 118, Libera, Unicef, ma anche Anpas, Legambiente e Avis. Tutti insieme, studenti e volontari, per festeggiare la Solidarietà.

Dai bambini più piccoli sino agli studenti dell’ultimo anno delle superiori, tutti presenti per animare uno spettacolo fatto di riflessioni e musica, discorsi e divertimento.

A coordinare tutti e tutto sempre la professoressa Lella Iannacone che, 20 anni fa, volle istituire lo sportello nelle scuole e che da anni lo segue con passione e impegno.

Una bella mattinata all’insegna degli abbracci gratuiti, delle risate e delle torte in faccia per divertirsi insieme, con la travolgente allegria che ha contagiato tutti i varesini presenti in corso Matteotti.

Sono statiorganizzata , come ogni anno, dalloUn evento nel cuore della città di Varese per ringraziare studenti e volontari che hanno dato vita a progetti di aiuto concreto in tanti e differenti campi del sociale.