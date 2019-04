Al Laghetto Fonteviva torna il Green Summer Camp

Dall’1 luglio all’11 settembre 2019 bambine e i bambini dai 4 ai 14 anni potranno trascorrere una vera e propria vacanza in città vissuta all’insegna del divertimento all’interno di una location suggestiva nel cuore della Valganna con ampi spazi verdi impreziositi da un laghetto per la pesca sportiva.

I partecipanti al camp potranno partecipare a tante attività ludico-creative, sportive ed educative.

Non solo: ogni settimana sarà accompagnata da un genere cinematografico che diventerà spunto per affrontare in modo sempre nuovo e stimolante le tante attività proposte. Tema generale dell’edizione 2019, infatti, sarà Green Summer Camp Film Festival.

ATTIVITA’ PROPOSTE

Durante il Camp i ragazzi conosceranno tante attività diverse durante ogni settimana: dal tennis al basket, dall’atletica alla pesca, dalla cucina alla musica.

Le attività verranno insegnate da istruttori specializzati nella specifica disciplina.

Ecco come si svolge una giornata tipo al Green Summer Camp:

• 07:30 Pre Camp

• 08:30 Accoglienza e appello

• 09:30 Attività sportive/didattiche/laboratori speciali

• 12:30 Pranzo e relax

• 14:00 Attività sportiva e didattica

• 17:00 Merenda

• dalle 17:30 Uscita (gioco libero)

• dalle 18:00 Post Camp

DOVE

Le strutture (un grande bosco delimitato, laghetto, parco giochi didattico) che ospiteranno l’iniziativa sono ubicate presso il Laghetto Fonteviva ad Induno Olona in via Valganna 24, ad Induno Olona.

QUANDO

Dall’1 luglio all’11 settembre 2019 per un totale di 11 settimane così suddivise:

• dall’1 luglio al 5 luglio

• dall’8 luglio al 12 luglio

• dal 15 luglio al 19 luglio

• dal 22 luglio al 26 luglio

• dal 29 luglio al 2 agosto

• dal 5 agosto al 9 agosto

• dal 12 agosto al 14 agosto (special week)

• dal 19 agosto al 23 agosto

• dal 26 agosto al 30 agosto

• dal 02 settembre al 06 settembre

• dal 09 settembre all’11 settembre (special week)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

La quota settimanale è di 155 euro. Per due o più componenti dello stesso nucleo familiare, dalla terza settimana di frequenza in poi, per i tesserati delle società convenzionate con il Camp, il costo di ciascuna settimana è pari a 145 euro tutto compreso.

È possibile usufruire di formule di iscrizione ad orari ridotti.

All’atto dell’iscrizione sarà necessario, per chi non è già socio Sport+, versare una quota di adesione pari a 25 euro, comprendente, oltre la copertura assicurativa, anche il kit del Camp.

L’iscrizione comprende: accesso a tutte le strutture sportive e didattiche, materiale sportivo, animazione e attività didattica.

COME E QUANDO ISCRIVERSI

È possibile iscriversi compilando il modulo di iscrizione direttamente al Laghetto Fonteviva o scaricandolo dal sito www.sportpiu.org o www.laghettofonteviva.it e versando la quota di iscrizione direttamente alla segreteria del Camp o alla segreteria Sport+ in via De Amicis, 5 a Castellanza (VA).

Le iscrizioni sono aperte dall’8 aprile.