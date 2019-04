Alla Fondazione Bandera inaugura il “Suitcase Project”

Domenica 28 Aprile alle ore 11.00 presso la Fondazione Bandera per l’Arte di Busto Arsizio (VA) inaugura il Suitcase Project, un progetto di mostra itinerante.

Giunto alla sua quinta tappa il progetto comprende un centinaio di opere di artisti italiani e stranieri, tra cui De Chirico, Francesco Messina, Aligi Sassu e Remo Brindisi.

7 artisti, tra emergenti e affermati, sono stati chiamati a interpretare il tema del viaggio secondo la poetica propria di ognuno, per un insieme di opere intimo e suggestivo.

La tappa di Busto Arsizio sarà presentata e allestita da Lucia Pescador, artista che attraversa il paesaggio con tratti lievi e colori pastello. Le due opere presenti in mostra fanno parte della serie “La vita scorre”, una sessantina di piccole gouache su carta quasi monocrome, che si inseriscono nel progetto più ampio “Inventario del Novecento con la mano sinistra”, iniziato negli anni ’90 e mai interrotto, in cui l’artista cataloga per voci l’arte e la natura del XX secolo.

La mostra resterà aperta fino al 5 Maggio