Bambino di 7 anni investito in via Nigra

Un bambino di 7 anni è stato investito questa mattina, giovedì, in via Costantino Nigra, all’incrocio con via Canova, nel quartiere dei Frati.

Il bambino, che stava probabilmente raggiungendo le vicine scuole Tommaseo, è stato urtato da una vettura ma, fortunatamente, ha riposrtato solo lievi ferite. Il piccolo è stato portato all’ospedale di Busto Arsizio per accertamenti.