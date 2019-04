Bucanieri, leoni, principesse, giostre e ranocchie: cosa scegliere?

Al netto dei temporali di venerdì, questo ultimo fine settimana di aprile tra il 27 e il 28 aprile dovrebbe essere asciutto, tra nubi e raggi di sole che si alternano in cielo. Bisognerà valutare al momento se è preferibile un’attività all’aperto oppure al chiuso per godersi il tempo in famiglia, in compagnia dei bambini, divertendosi, tra pirati, leoni e ranocchie.

FESTE

Arcisate: cento artisti in due giorni per “Arcisate in fiaba”, la manifestazione a ingresso gratuito proposta dall’amministrazione comunale per il weekend, con spettacoli, laboratori, giocoleria e intrattenimento per bambini, a partire da sabato pomeriggio alle ore 18.30 il primo spettacolo seguito, alle 21.30 da “Luci negli abissi”. E poi per tutta la giornata di domenica, dalle 10 del mattino, un susseguirsi di iniziative tutte da scoprire > Il programma

Gemonio: giochi di una volta e tecnologici per bambini in mattinata e laboratorio di percussioni nel pomeriggio di sabato per il tradizionale appuntamento di Resistenza in Festa > Scopri di più

Varese: le giostre del Luna Park della Schiranna accoglieranno grandi e piccini per tutto il fine settimana, dalla mattina sino a sera > Le attrazioni

Busto Arsizio: spazio ai bambini negli ultimi due giorni della Festa della Madonna in Veroncora, con la Straveroncora nel pomeriggio di sabato e domenica mattina i laboratori di “A scuola di Fattoria” > I dettagli

Varese: in occasione della festa di San Cassiano, a Velate, domenica pomeriggio dalle ore 15 attività e laboratori per i bambini > Leggi

SPETTACOLI

Varese: ultimo appuntamento domenica pomeriggio con Cinemakids, la rassegna di Filmstudio90 dedicata alle famiglie e che ha messo in calendario al Nuovo “Mia, il leone bianco” > Il film

Cerro Maggiore: sabato sera è di scena “Vota Arturo” per raccogliere fondi per ospitare i bambini di Chernobyl > L’iniziativa

IN NATURA

Tradate: domenica pomeriggio porte aperte all’Osservatorio e possibilità di passeggiare tra la natura e i pannelli esplicativi del Sentiero Natura del Parco Pineta dopo una mattinata a passeggio “a 6 zampe” > Leggi di più

Inarzo: domenica pomeriggio i bambini in età scolare potranno partecipare a “Vita sott’acqua”, il laboratorio promosso dalla Lipu all’Oasi della Palude Brabbia > L’iniziativa

FUORI PORTA

Oleggio Castello: ultima occasione domenica per visitare il Castello delle Sorprese, tra giochi di una volta, maghi e principesse, e una sfilata di supereroi > L’articolo

Alpe Devero: il centro visitatori di Crodo non è soltanto punto informativo del Parco Veglia-Devero e Antrona, ma offre una visita agli ambienti naturali delle Lepontine, anche durante le lunghe vacanze di Pasqua > Leggi l’articolo

INCONTRI PER MAMMA E PAPÀ

Varese: incontro gratuito sulle manovre di primo soccorso pediatrico sabato pomeriggio al Centro commerciale Le Corti > L’evento