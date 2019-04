A Crodo per conoscere la natura delle Alpi Lepontine

Il centro visitatori non è soltanto punto informativo del Parco Veglia-Devero e Antrona, ma offre una visita agli ambienti naturali delle Lepontine. Il centro è dedicato alla fauna ed è costituito da una sala dei diorami dedicati al fagiano di monte e alle farfalle diurne presenti nell’area protetta.

A fianco di questa sala si trova la “galleria dei rapaci” dedicata ai rapaci diurni e notturni preceduta dall’angolo delle tracce. In questa sezione sono inoltre presenti un diorama sulla marmotta alpina. Su una parete vi è una grande immagine lunga 6 m e alta 1 m di un che riproduce le pitture rupestri della Balma dei Cervi, il più grande complesso parietale delle Alpi sul quale sono in corso studi scientifici coordinati dalla Soprintendenza Archeologica del Piemonte.

I parchi Veglia-Devero e Antrona, per tutto il periodo festivo pasquale, 25 aprile e 1 maggio, terranno aperto il centro visita di Crodo, situato in frazione Bagni, Via Provinciale. Sarà la “porta della natura” per i turisti che visiteranno i monti delle Alpi Lepontine.

Il calendario e gli orari di apertura previsti sono i seguenti:

Sabato 20 Aprile orario 9:00-13:00 14:00-16:00;

Lunedì 22 Aprile orario 9:00-13:00 14:00-16:00;

Martedì 23 Aprile orario 9:00-13:00

Mercoledì 24 Aprile orario 9:00-13:00

Giovedì 25 Aprile orario 9:00-13:00 14:00-16:00

Venerdì 26 Aprile orario 9:00-13:00

Sabato 27 Aprile orario 9:00-13:00 14:00-16:00

Domenica 28 Aprile orario 9:00-13:00 14:00-16:00

Lunedì 29 Aprile orario 9:00-13:00

Martedì 30 Aprile orario 9:00-13:00

Mercoledì 1 Maggio orario 9:00-13:00 14:00-16:00

Per info, visite guidate e aperture speciali 0324 72572 oppure info@areeprotetteossola.it