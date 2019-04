Invito a teatro per accogliere i bimbi di Chernobyl

Il Comitato Accoglienza bambini di Chernobyl presenta la commedia “Vota Arturo”. L’appuntamento è per sabato 27 aprile all’Auditorium di Cerro Maggiore con inizio alle ore 21. Protagonisti saranno gli attori della compagnia “Ridi per caso”.

La commedia rientra tra le attività finalizzate a raccogliere contributi a sostegno delle attività dell’accoglienza 2019; in particolare in questa serata si raccoglieranno contributi per il pagamento dei voli dei 18 bambini e ragazzi ucraini che, con la loro accompagnatrice saranno ospitati nelle famiglie dell’Associazione da martedì’ 18 giugno a mercoledì’ 24 luglio 2019 per un periodo di risanamento sanitario.