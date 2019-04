Dopo la Straveroncora tutti A scuola di fattoria

Bambini protagonisti sabato e domenica per gli ultimi due giorni dell’antica Sacra dell’insalata e ciapi per la Festa delle Madonna in Veroncora, tra fede, tradizione, lavoro e creatività.

Sabato pomeriggio infatti, alle ore 16 inizierà la Straveroncora, manifestazione sportiva giunta alla sua undicesima edizione e che prevede per la categoria “bambini” – fino ai 12 anni – un percorso di 800 metri e partenza alle ore 16.30, mentre alle ore 17 partiranno i grandi su un percorso di 6,7 chilometri e premiazioni in programma per le ore 18.

Sarà poi il progetto “A scuola di fattoria” ad aprire domenica la festa, trasformando largo San Grato nella “Piazza della Mungitura” grazie alle mascotte del progetto “a Scuola di Fattoria”, ovvero le mucche Margherita e Camomilla e la capretta Camoscetta che aspettano i bambini per la mungitura. Il contesto sarà arricchito dall’esposizione di attrezzi e macchinari del mondo agricolo del “Museo Contadino”. Inoltre i più piccoli potranno sperimentare il percorso “Dalla terra alla tavola”, con la sgranatura delle pannocchie e molitura dei cereali per creare un impasto da portare a casa.

E poi giochi e disegni con le mascotte del progetto e “Battesimo della Sella”, con tanto di consegna del diploma a cura dell’azienda agricola Valley’s Ranch del consorzio Cavalli Varese:

A chiudere la mattinata, per tutti, “Il mondo dei Rapaci” con volo, attività e spettacolo a cavallo.

Per chi volesse fermarsi per pranzo è possibile prenotare il pasto a menù fisso (18 euro gli adulti e 8 euro per i bambini, compilando l’apposito modulo presso il Bar dell’oratorio, la segreteria parrocchiale o la cassa durante i giorni della festa.

Per maggiori informazioni: ass.veroncora@alice.it