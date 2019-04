A caccia di impronte: laboratorio o passeggiata?

Doppio appuntamento nel pomeriggio di Pasquetta all’Oasi Lipu della Palude Brabbia che propone ai bambini più piccoli un laboratorio sulle impronte degli animali, mentre gli adulti e i più grandi (dai 9 anni in su) potranno usufruire di una visita guidata nell’area protetta, con osservazione della Riserva.

Il ritrovo è per tutti è alle ore 14.30 al centro visite di via Patrioti 22 a Inarzo.

A CACCIA DI IMPRONTE

Gli animali lasciano tracce ovunque. In questo laboratorio, dedicato ai più piccoli, i bambini impareranno a riconoscere le impronte degli animali, cercando di replicarle con dei calchi che poi i bambini potranno portare a casa come ricordo.

La prenotazione è obbligatoria.

Attività adatta a bambini tra i 7 e gli 11 anni.

Il costo per la partecipazione è 7 euro a bambino, 4 euro per i soci Lipu. In caso di iscrizione alla Lipu (€ 18), il laboratorio è gratuito.

Al termine è prevista una merenda.

PASSEGGIATA IN OASI

Una passeggiata per i sentieri dell’oasi accompagnati dai nostri volontari alla scoperta della fauna e della flora che popolano la riserva. Il percorso farà tappa alla torretta di osservazione, nella zona integrale della Riserva, da dove si osserveranno gli stagni dell’agricola e gli animali che li popolano.

La prenotazione è obbligatoria.

Evento sconsigliato ai bambini sotto i 9 anni.

Sono consigliati scarponcini (o stivali se ha piovuto nei giorni precedenti) e binocolo. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Il costo per la partecipazione è 5 euro a persona per i non soci, 3 euro per i soci.

Per informazioni e prenotazioni su entrambe le attività scrivere a oasi.brabbia@lipu.it oppure 0332-964028 – 393 91538 97.