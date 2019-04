Caronnese, al “Comunale” arriva lo Scanzorosciate

Continua la corsa della Caronnese per cercare la migliore posizione per i playoff. A cinque giornate dalla fine della stagione regolare i rossoblu sono quinti e sperano di recuperare qualche punto a Pro Sesto e Rezzato. Domenica 7 aprile tutti in campo alle ore 15.00.

Al “Comunale” di Caronno Pertusella i rossoblu ospiteranno lo Scanzorosciate. Per la squadra di mister Achille Mazzoleni sarà l’occasione di ripetere la bella vittoria di settimana scorsa, ma i giallorossi bergamaschi hanno bisogno di punti per tenersi fuori dalla lotta playout.

Sugli altri campi il Mantova capolista dovrà fare molta attenzione alla trasferta di Rezzato. Il Como spera in un passo falso dei virgiliani, ma a sua volta non avrà vita facile a Caravaggio. Impegno casalingo per la Pro Sesto contro il Pontisola.