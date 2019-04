Cassano Magnago celebra il 25 aprile, guardando alla storia

Anche Cassano Magnago celebra il 25 aprile 2019, settantaquattresimo anniversario della Liberazione.

Giovedì l’appuntamento è alle 9.00, con la Santa Messa nella Chiesa di San Martino, a cui seguire dalle 10.30 il corteo dall’ingresso principale del cimitero. Prima si andrà a deporre le corone al sacrario dei Caduti, poi si proseguirà lungo il viale delle Rimembranze, deposizione di fiori in piazza Libertà, al monumento ai caduti in via S. Giulio, al cippo di piazzale Mazzucchelli ed al monumento alla Resistenza in piazza 25 Aprile.

Qui, nella piazza dedicata al giorno dell’insurrezione contro l’occupazione nazifascista, davanti ai portici dei civici 10 e 11, si terranno gli interventi ufficiali.

Dopo il saluto di Stella Casola, rappresentante del Provinciale dell’Anpi, ci saranno gli interventi del Ccrr. Stella Maris Cibin introdurrà l’evento e spiegherà la motivazione delle personalità prescelte. Insaf Boulahrajanae racconterà la figura del primo Sindaco della Liberazione, Carlo Mazzucchelli. Francesca Rocca ed Emma Levati parleranno del primo deputato cassanese, Giovanni Gasparoli. Maia Girardello ricorderà don Bianchi e don Gadda, parroci antifascisti. Arianna Italiano racconterà la vicenda dei “sette orfanelli” e dei quattro partigiani cassanesi caduti.

Seguirà il saluto di Nicola Poliseno, sindaco di Cassano Magnago