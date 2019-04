C’è anche una moto “targata Varese” al via della 24 Ore di Le Mans

La pista è una delle più leggendarie al mondo, l’impegno – agonistico, meccanico ma anche mentale – è di quelli capaci di fare tremare i polsi agli appassionati ma anche ai protagonisti più scafati. Tra sabato 20 e domenica 21 aprile si disputa la 24 Ore motociclistica di Le Mans, gara inserita anche nel Mondiale Endurance di cui la prova transalpina è uno dei “piatti forti”.

Ne parliamo perché, sulla griglia di partenza del Circuito della Sarthe, è pronta una sfida tutta lombarda e a forti tinte varesine. La moto numero 57, una Honda CBR1000, porta infatti le insegne del team SC Project-Paton, quello che ha riportato in gara l’antica casa fondata da Giuseppe Pattoni tanto da portare le moto verdi di Cassinetta di Lugagnano sul podio del mitico Tourist Trophy. Se la preparazione della moto è stata svolta nella factory milanese, la gestione sportiva dei piloti e della gara è invece in capo alla ZRacing, struttura varesina creata dall’ex pilota (e commentatore tv) Jacopo Zizza, con Alessia Salmaso nel ruolo di team manager.

«Arriviamo a Le Mans con grande umiltà, e proprio questo dovrà essere il tratto distintivo della nostra avventura in questa gara – racconta Salmaso alla vigilia della partenza per la Francia – Si tratta di una prova massacrante, nella quale si nascondono imprevisti di ogni tipo che possono accadere in qualsiasi momento, al primo come all’ultimo giro. Abbiamo una squadra di piloti e di meccanici di valore, veniamo da risultati importanti come quelli che ha ottenuto la Paton sull’Isola di Man, ma siamo pur sempre all’esordio a Le Mans con questa configurazione».

La Honda numero 57 gareggerà nella categoria “Superstock” (la seconda per importanza, dopo la classe “Formula EWC” e cioé le moto che prendono parte al mondiale) e si affiderà a un trio di piloti che ha in un ex iridato la sua punta di diamante: Nico Terol, vincitore del titolo mondiale di 125 nel 2011. Con il 30enne spagnolo, il team lombardo (che ha dovuto rinunciare per infortunio al talentuoso Michel Fabrizio), schiera due centauri italiani del calibro di Matteo Baiocco – più volte tricolore in Superbike – e di Simone Saltarelli, che ha già buona esperienza di Le Mans. Riserva l’altro iberico Ricardo Saseta.

Piloti e meccanici (il box, in gara, conta anche sulla bravura dei ragazzi dell’Officina Motociclignoranti di Tradate) sono a Le Mans da inizio settimana e hanno già preso parte con buoni risultati alle prime prove libere, con Terol autore del quinto tempo complessivo, secondo di SuperStock, Ma è giovedì il primo giorno cruciale, con l’inizio delle qualifiche ufficiali che poi avranno un’appendice il Venerdì Santo. Sabato alle 15 lo start per 24 ore passate in sella, sempre con l’allerta massima. «Per questo diciamo che l’obiettivo principale è quello di portare la moto al traguardo. A quel punto, se saremo in gara, guarderemo al piazzamento ben sapendo che il lavoro svolto fino a qui è stato ottimo, e che i nostri piloti sono tutti atleti bravi e affidabili».