Cominciano dal menu di Pasqua i corsi Tigros 2019

Sarà un lungo e gustoso anno per i corsi Tigros: e, visto che cominciano nella Settimana Santa, non potevano che cominciare con il menu della festa di Pasqua.

L’appuntamento è per lunedì 15 aprile dalle 17 alle 19 al Buongusto di Solbiate Arno, in via del Lavoro 45.

A raccontare del Menu di Pasqua ci sarà una vecchia conoscenza dei corsi Tigros: chef Fabio Sauli il patron della Locanda del Chierichetto di Gurone di Malnate, che ha già tenuto corsi sui menu delle festività.

Fabio Sauli

I corsi sono gratuiti: ma per partecipare da protagonisti, è però importante prenotarsi. Per questo evento le prenotazioni sono chiuse: guardate però sul sito Tigros cosa potrebbe interessarvi, in modo da non perdere le prossimi occasioni iscrivendovi al più presto on line.