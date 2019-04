Concluso corso di autodifesa femminile: tutte promosse

Quasi tre mesi di incontri settimanali con tante prove pratiche, molto esercizio fisico, nozioni e regole. E ieri sera prova d’esame con la promozione di tutte le partecipanti. Si è concluso il corso di Autodifesa Femminile promosso dall’amministrazione Comunale ed organizzato dalla Guardia nazionale, con la consegna degli attestati da parte del Sindaco.

SICUREZZA E LIBERTA’ – Per molte settimane un team di donne luvinatesi ha scelto di affrontare un intenso programma che ha consentito di acquisire più consapevolezza, anche utilizzando tecniche e mosse fisiche, per garantire più sicurezza rispetto alla propria autonomia e libertà di movimento.

MONITORAGGIO DEL TERRITORIO – Il corso è stato coordinato dai volontari della Guardia Nazionale, associazione con cui il Comune di Luvinate ha da anni una convenzione per attività settimanali di monitoraggio del territorio e prevenzione, in coordinamento con la Polizia Locale. Proprio nei giorni scorsi la Giunta ha provveduto ad approvare l’accordo per tutto il 2019.

NUOVE EDIZIONI – Una iniziativa di grande successo, iniziata con la prima edizione nell’autunno 2018 con il coinvolgimento di una ventina di donne e proseguita da gennaio con un corso molto più intenso ed articolato. Per questo si è già al lavoro per nuove edizioni.