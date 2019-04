“Controlli e verifiche doganali: rimedi per evitare il contenzioso”. Un incontro per illustrare la corretta gestione delle verifiche doganali ed evitare il contenzioso. Organizzato dalla Camera di Commercio di Varese, l’incontro si propone di analizzare le tipologie di verifica cui può essere sottoposta un’importazione sia all’atto dello sdoganamento che a posteriori; presentare le modalità di interazione con i soggetti verificatori; illustrare le possibili sanzioni (amministrative e penali) in cui si può incorrere in caso di irregolare importazione o esportazione delle merci; fornire alle aziende gli strumenti per la corretta gestione delle verifiche doganali e per evitare il contenzioso. L’incontro si rivolte alle imprese e associazioni di categoria.

PROGRAMMA

09.30 Apertura dei lavori Camera di Commercio di Varese

09.45

Controlli doganali all’atto dell’importazione

– controversia Doganale

La revisione dell’accertamento doganale a posteriori

– promossa d’ufficio

– su istanza di parte

Verifiche fiscali – tutela del contribuente durante le operazioni

– problematiche e soluzioni

Sanzioni tributarie e non tributarie

Contenzioso tributario e novità introdotte dal 2019

Gli strumenti deflattivi del contenzioso

– Interpello doganale

– Informazione tariffaria vincolante

– Informazione vincolante di origine

Casi pratici

Business in progress: spazio ai casi particolari e ai quesiti specifici dei partecipanti

13.00 Chiusura dei lavori