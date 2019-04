Danza e acrobazie steampunk nel nuovo spettacolo dei Sonics

I Sonics coniugano da sempre gesto atletico e poesia, forza fisica e leggerezza, danza e acrobazie. Creano spettacoli dal forte impatto visivo, sospesi ogni volta tra sogno e realtà. La sfida acrobatica dei Sonics, dal titolo “Steam” (tradotto, significa vapore) fa tappa al Teatro Condominio di Gallarate sabato 6 aprile alle ore 21.

La corrente artistica “steampunk” ha ispirato questo loro progetto, che rispecchia lo stile “steam” anche nei costumi e nelle scenografie. Ma che cos’è, per chi non lo conosce? Lo steampunk nasce negli anni ‘80 come sotto-genere della letteratura fantascientifica: un fenomeno culturale si ispira alla storia ottocentesca, ma anche ai libri di fantascienza a partire dal periodo Vittoriano.

Negli abiti indossati da chi ne fa parte si nota, ad esempio, la moda dell’Inghilterra vittoriana e il modo di vestire dell’America del far-west. Molte altre ispirazioni (orologi antichi, rotelle di metallo o altri pezzi meccanici, applicati su giacche e cappotti) provengono dalla lettura di romanzi come “ la Macchina del Tempo”(1895) o il celebre “Viaggio al centro della Terra” di Jules Verne ( 1864).

I Sonics hanno declinato tale corrente in modo personalissimo, creando uno show acrobatico e visuale innovativo e divertente, con performance volanti ed effetti speciali che lasceranno il pubblico col fiato sospeso. La storia inizia da una futuristica aerostazione d’ispirazione SteamPunk, ove sei bizzarri ragazzi di nome Joe, Rosemary, Lola, Miranda, Margot e Mr. Smith (interpretati da acrobati, attori e ballerini della Compagnia) si ritrovano per caso in una stazione da cui partirà lo” Steam Experience”, ovvero il più avanzato e tecnologico dirigibile mai costruito! Tutti viaggeranno per un motivo: c’è chi vuole andare dalla mamma, chi deve sposarsi, ma tutti saranno bloccati da un imprevisto… che scopriranno gli spettatori.

I protagonisti utilizzeranno originali macchine sceniche di loro invenzione, attraverso le quali si cimenteranno con coraggio e determinazione. Una storia ricca di colpi di scena, dove le danze aeree dei corpi descriveranno persino i caratteri dei personaggi. Ne nasceranno relazioni, amicizie, storie d’amore. Riuscirà Joe a conquistare Margot? E la bella Miranda, saprà liberarsi delle pareti invisibili? E cosa si inventerà Mr. Smith, costretto a passare ore in compagnia di perfetti sconosciuti? Sorprendenti le coreografie acrobatiche di Cristiano Spadavecchia, sulle note della colonna sonora originale del M° Ruggiero Mascellino, magistralmente intrisa di sonorità etniche e jazz.

Sabato 6 APRILE 2019 h.21.00

SONICS -“STEAM”

Teatro Condominio Gallarate

Prezzi Biglietti da 25 euro acquistabili a teatro un’ora prima dello spettacolo e ogni sabato h.16,00/19.00 oppure c/o Libreria Biblos Mondadori (h. 10.00/12.00- h.16.00/18.00 nei giorni di apertura, sabato escluso) Online: www.teatrocondominio.it – www.melarido.store e su www.vivaticket.it (con diritto di prevendita per scelta posto)