Festa in musica con Cafe Racer Varese

È aperta a tutti la festa di questa sera – giovedì 4 aprile – negli spazi del ristorante Spitz di viale Valganna e organizzata da Cafe Racer Varese, il “motomovimento” che raduna molti appassionati delle due ruote a motore. Un gruppo che nelle scorse settimane ha dato vita a una serie di serate – con la formula del talk show – nelle quali sono intervenuti ospiti chiamati a raccontare la loro passione per le moto: da Renato Pozzetto e Renato Zocchi al team Paton e ZRacing Team, da Fiorenzo Fanali a Giulietta Cozzi e Luca Viglio e altri ancora.

La festa odierna, intitolata “Motus Sound Party” è dedicata a tutti, motociclisti e non: il programma prevede un aperitivo a buffet con cocktails speciali, la possibilità di arrivare con le proprie moto e lasciarle in esposizione all’esterno (chi sarà in sella riceverà una attenzione particolare), il concerto di musica dal vivo con i “The Dusty Rows”.

Per informazioni e prenotazioni si possono contattare i numeri 0332 285369 e 392.2565131 o scrivere all’indirizzo prenotazioni@spitzvarese.it. Il costo della prima consumazione è fissato in 15 euro. L’organizzazione, oltre a Cafe Racer Varese, coinvolge il progetto “Varese Terra di Moto”, l’Avantgard Society, lo stesso Spitz, il Club Auto e Moto d’Epoca Varese (VAMS) e Luca Gaspari.