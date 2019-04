Inaugurato il Centro che abbatte i rifiuti e ridà vita alle cose

Taglio del nastro questa mattina per il nuovo Centro del riuso di Vedano Olona, realizzato a fianco del centro per la raccolta dei rifiuti nella zona industriale del paese.

Il centro permetterà a tutti i cittadini vedanesi di portare una serie di oggetti non utilizzati (ma in buone condizioni e funzionanti) e di prendere qualcosa che può servire e che altri hanno lasciato al Centro del riuso.

«Beni che così invece di diventare rifiuti diventano oggetti che a qualcuno possono servire – ha detto il sindaco Cristiano Citterio – riducendo il volume di oggetti inviati in discarica ma anche i consumi. Un’economia circolare che ci auguriamo pssa diventare una piacevole abitudine per i vedanesi».

«Siamo davvero contenti di offrire questo nuovo servizio – ha detto l’assessore all’Ambiente Giorgia Adamoli – Ci sono voluti quattro anni ma ne valeva la pena perchè si tratta di temi importanti su cui sappiamo che c’è un’attenzione dei cittadini di Vedano, e saranno loro a far vivere questo servizio. Un ringraziamento va alla Regione, e agli uffici tecnico, sociale segreteria del Comune che si sono dati davvero da fare per arrivare al miglior risultato».

All’inaugurazione ha partecipato l’assessore regionale all’Ambiente e clima Raffaele Cattaneo, a sottolineare il ruolo che la Regione ha avuto nel sostenere il Comune di Vedano nel suo progetto.

«Dobbiamo massimizzare il riuso ed evitare lo scarto come ci richiama anche la recente direttiva rifiuti dell’Unione europea – ha detto Cattaneo – Dobbiamo eliminare dal nostro vocabolario la parola rifiuti e a guardare a tutto ciò che ci circonda come ad una risorsa, come ci richiama anche Papa Francesco, nella prospettiva dell’economia circolare e sostenibile. Questo è il frutto di una nuova sensibilità che si sta generando sul tema dell’ambiente che ha coniugato il dinamismo dell’amministrazione comunale all’intervento regionale».

Quello di Vedano Olona è il primo centro del riuso realizzato da un comune aderente a Coinger: «Un’iniziativa importante che sottolinea ancora di più la grande attenzione dei nostri comuni alla raccolta differenziata – ha detto Giorgio Ginelli, presidente dell’assemblea dei soci Coinger – Un’attenzione e un impegno da parte di amministratori e cittadini che ha portato la media dei nostri comuni al 76% di raccolta differenziata».