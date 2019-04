Centro del riuso: come funziona

(Nella foto: uno scaffale del Centro del riuso di Malnate)

Il nuovo Centro del riuso di Vedano Olona, si trova di fianco al centro raccolta rifiuti di via Boschina, nella zona industriale. Possono utilizzare il servizio solo i cittadini residenti a Vedano Olona.

Orari

E’ aperto il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, e la domenica dalle 9 alle 12.

Cosa si può portare

Il centro raccoglierà 8 tipologie di beni: mobili ed elementi di arredo, elettrodomestici, libri, pubblicazioni, utensili non elettrici, oggetti per sport e svago, stoviglie e suppellettili, altri oggetti come carrozzine, stampelle, giochi per bambini ecc.

Quanto costa

Il servizio è gratuito. Il prelievo non è soggetto a pagamento; gli utenti avranno facoltà di versare congrua offerta, a fronte di ricevuta, da destinarsi alla copertura delle spese di gestione del Centro del Riutilizzo.

Come funziona

I beni usati consegnati (a titolo gratuito) al Centro sono presi in carico dall’addetto, previa verifica della conformità mediante accettazione all’atto di ricevimento del bene e depositati negli spazi destinati al primo accantonamento del centro e poi classificati in base alla categoria merceologica.

Per la consegna e il prelievo degli oggetti bisogna essere muniti di documento d’identità e tessera Coinger.

Per ogni informazione telefonare al numero 0332 867790 o scrivere una mail a ufficio-tecnico@comune.vedano-olona.va.it