Il Pd chiede un Centro del riuso anche a Tradate

Il gruppo consiliare del Partito democratico, dopo la presa di posizione del Consiglio comunale di Tradate in tema di tutela dell’ambiente ha presentato una mozione relativa alla realizzazione di un Centro del riuso nel territorio del Comune di Tradate.

«La realizzazione di questo Centro – spiegano Mauro Prestinoni e Marco Viscardi, firmatari della proposta – consentirà ai cittadini tradatesi di conferire oggetti inutilizzati, ma ancora in buono stato, per far sì che gli stessi possano essere prelevati da altri cittadini».

Il Partito democratico si augura che la mozione possa essere adottata da tutto il Consiglio comunale perché sia dato un ulteriore e forte segno di attenzione alla tutela dell’ambiente e alla salute dei cittadini.