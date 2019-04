Incidente in azienda meccanica, ferito un operaio

Infortunio sul lavoro in un’azienda meccanica di via Prava a Cardano al Campo. Il fatto è successo prima delle 8 di questa mattina e sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, un’ambulanza e un’automedica per soccorrere un uomo di 51 anni rimasti ferito a causa di uno schiacciamento. L’operaio è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano.