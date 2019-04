La conferma dell’allenatore è la prima mossa dei Mastini

Il primo obiettivo del dopo campionato è stato raggiunto: l’accordo tra i Mastini Varese e l’allenatore Massimo Da Rin sarà esteso anche per la stagione 2019/20 con opzione su quella successiva. L’annuncio è arrivato dalla società giallonera che aveva da tempo nel mirino l’allungamento del contratto con il 58enne tecnico ampezzano, tornato nella Città Giardino nell’autunno scorso per sostituire John Cacciatore e capace di centrare la qualificazione ai playoff di Italian Hockey League.

La notizia è importante: poco meno di un anno fa la nuova dirigenza – con la presidenza condivisa tra Matteo Torchio e Matteo Cesarini – aveva dato respiro triennale al progetto sportivo e rinnovare oggi un tecnico del rango di Da Rin è un segnale a tutto l’ambiente – sponsor, giocatori, genitori del vivaio, tifosi – che in via Albani c’è l’intenzione di continuare a fare le cose per bene.

«La nostra idea è quella di dare stabilità prima dell’arrivo dell’estate, iniziando dalla guida tecnica per proseguire con una serie di rinnovi e passare poi a qualche nuovo acquisto. La copertura economica della stagione conclusa è stata garantita con sforzi da parte di tutti, ora vorremmo arrivare a metà luglio con il 90% della rosa completato» spiega proprio Cesarini a commento della firma di Da Rin.

Il coach, da parte sua, ha rilasciato una dichiarazione all’ufficio stampa giallonero in cui sottolinea la serietà della piazza: «Il progetto è valido in un mondo come l’hockey italiano fatto di alti e bassi, di entusiasmi poi cancellati da momenti di disfattismo. A Varese invece si vuole rinnovare e innovare per rilanciarsi e portare avanti un bel progetto all’interno di un bell’ambiente, creato anche dai tifosi. Nelle ultime partite della stagione pare si siano riaperte le porte dell’hockey in città. C’è un progetto di crescita, un progetto finalizzato a far tornare Varese alla vittoria e da parte mia, l’obiettivo personale è quello di fare in modo che la squadra possa giocare alla pari con le altre per vincere le sfide importanti».

Marco Franchini

“Blindata” la panchina, ora in casa Mastini si lavora per i ritocchi alla squadra che avrà ancora Marco Franchini come punto di riferimento per l’attacco. Con la possibilità, da gennaio, di aggiungere un altro straniero perché il numero 12 giallonero, dotato di doppio passaporto, potrà essere schierato come italiano in campionato. E mettere sul ghiaccio un altro giocatore estero (magari oriundo) potrà dare ai Mastini un ulteriore spinta all’interno di una IHL in parte ancora da definire nelle squadre e nei giocatori. Per il resto, la società ha intavolato la possibilità di rinnovo con molti uomini protagonisti nella stagione passata in cui il Varese ha colto un buon 7° posto; tra gli obiettivi c’è la conferma di Marco Menguzzato, il 28enne portiere nato a Roma che ha disputato un’annata di altissimo livello.

Al di fuori del gioco invece, la società giallonera punta ad avere un pubblico sempre più numeroso: le presenze sugli spalti in occasione delle due partite di playoff giocate in casa sono incoraggianti e rappresentano una base da cui ripartire. Sempre pensando che, prima o poi, anche il PalAlbani andrà rinnovato, ma qui il discorso si fa più complicato e lungo nei tempi, pur con un’attenzione alta anche da parte del Comune su questo versante.

ARRIVA IL TORNEO UNDER 11

Sabato 13 e domenica 14 il PalAlbani sarà teatro di uno dei trofei giovanili che animano questa parte di stagione. Il 23° Torneo Internazionale Ogi Link Città di Varese vedrà in campo le squadre Under 11: l’elenco dei partecipanti comprende due team dei Mastini e poi Torino Bulls, gli svizzeri di Young Ibex e HC Basel, il Como, i Diavoli Sesto, il Pieve di Cadore, il Milano Rossoblu e il Real Torino. Sabato si gioca tra le 10 e le 19, domenica tra le 8 e le 15 con consueto contorno di banco gastronomico, merchandising e soprattutto un bel clima di amicizia.