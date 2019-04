La “Coppa delle 12 stelle” va a “Lussemburgo 1”

Alla fine è festa per i ragazzi venuti dal Granducato: la scuola europea “Lussemburgo 1” ha vinto la 23a edizione di Eurosport, la competizione che si svolge con cadenza biennale tra le squadre sportive di questo tipo di istituti, ospitata quest’anno da Varese.

Lussemburgo 1 ha conquistato la classifica generale di strettissima misura sugli spagnoli di Alicante, 108 punti contro 106, e ha dovuto attendere le finali disputate sabato pomeriggio a Malnate per avere l’incoronazione. Determinanti, per il punteggio conclusivo, la vittoria dei lussemburghesi nel torneo di tennistavolo e il ko degli iberici in quello di pallavolo femminile, conquistato da Parma. I due punticini che separano le due squadre “ballano” su questi risultati arrivati dal palasport di Malnate, sede delle finali dei cinque tornei su cui si è articolata la competizione (escluso l’aquathlon come leggete più in basso).

A completare il podio di Eurosport 2019 è la squadra di “Bruxelles 2” anch’essa sopra i 100 punti (101 per l’esattezza). Per i padroni di casa della Scuola Europea di Varese è infine arrivato un buon quarto posto con la ciliegina sulla torta, la vittoria nella gara più prestigiosa, la staffetta di aquathlon (prova in due frazioni, nuoto e podismo, per ciascun concorrente con 20 atleti impegnati per ogni formazione) disputata sabato mattina al Palaghiaccio di via Albani. 1h43’21” il tempo complessivo dei varesini nella super-staffetta, conclusa davanti agli inglesi di Culham per 13″; terza invece Alicante. Per l’istituto del Montello 96 punti totali (l’aquathlon assegna doppia dote) oltre che una finale persa di misura con Parma nella pallavolo maschile. E gli applausi per l’organizzazione di un evento che ha coinvolto oltre 600 persone tra studenti impegnati in gara e professori accompagnatori, un numero al quale va aggiunto quello – circa 200 – di chi ha lavorato per la buona riuscita del torneo.